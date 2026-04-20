У Німеччині виступили за скасування коротких рейсів через потенційний брак авіапального

Співголова Лівої партії Німеччини Інес Швердтнер вимагає від федерального уряду вжити заходів для боротьби з загрозою дефіциту авіаційного пального.

Про це вона сказала в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

За словами Швердтнер, якщо авіаційного пального стане менше, це не повинно відбуватися за рахунок більшості.

"Поки сім’ї змушені двічі замислюватися над кожним євро, менеджери та надбагаті люди продовжують комфортно літати, часто маршрутами, які легко можна подолати поїздом", – зазначила вона.

Польоти на приватних літаках та короткомагістральні рейси на відстань менше 500 кілометрів тепер слід скасувати, заявила політикиня.

"У такій кризі я не хочу відмовляти нікому у літніх канікулах, але я б сказала всім менеджерам: візьміть свою BahnCard 100 (німецький залізничний проїзний) і сідайте на поїзд ICE (Intercity Express). Не може бути так, щоб надбагаті люди продовжували подорожувати приватними літаками і тим самим ще більше виснажували і без того обмежені ресурси", – сказала Швердтнер.

Таким чином Швердтнер підкреслює вимогу, яку "Ліві" висувають вже деякий час. У їхній передвиборчій програмі на 2025 рік зазначено: "Ми хочемо заборонити польоти на відстані менше 500 кілометрів або тривалістю менше п’яти годин поїздом".

Експерт з енергетичної політики Партії зелених Міхаель Келнер також вважає, що внутрішні рейси в Німеччині є непотрібними з огляду на потенційний дефіцит пального. Це також стосується короткомагістральних рейсів до інших європейських країн та приватних літаків, повідомив Келнер.

Пріоритет повинні мати вантажні перевезення та міжнародні сполучення, а рятувальні рейси мають бути на першому місці, зазначив Келнер.

Міністерка економіки Катеріна Райхе оголосила про контрзаходи на випадок дефіциту авіапального, але водночас застерегла від паніки. Вона заявила у понеділок в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk, що безпека постачання в Німеччині гарантована – як для бензину, так і для дизельного палива та авіаплального.

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.