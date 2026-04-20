Премьер Румынии не собирается в отставку после того, как крупнейшая партия отозвала свою поддержку

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что останется на своем посту и не будет подавать в отставку, несмотря на то, что Социал-демократическая партия (PSD) отозвала свою политическую поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Боложан пообещал обеспечить стабильность правительства.

"Я принял к сведению абсолютно неправильное и безответственное решение PSD, направленное против Румынии, а не против конкретного лица. Я говорю это потому, что прошлым летом, в сложной для Румынии ситуации, мы сформировали коалицию на основе программы восстановления, которая опиралась на три элемента: наведение порядка в финансах страны, надлежащее управление и уважение к гражданам", – сказал он.

"То, что мы видим сегодня, означает поставить под угрозу наши финансы и разрушить правительство. Все делается с полным пренебрежением интересов граждан нашей страны", – заявил премьер-министр в штаб-квартире партии после обсуждения с лидерами Национальной либеральной партии (PNL), которые заверили его в своей поддержке в ближайший период.

В то же время Илие Боложан заявил, что не собирается сложить полномочия: "Как я уже говорил, я буду продолжать исполнять свои обязанности премьер-министра таким образом, чтобы обеспечить стабильность правительства".

В понедельник на мероприятии под названием "Момент истины" в парламенте крупнейшая коалиционная партия PSD проголосовала за отзыв политической поддержки премьер-министра Илие Боложана.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов о реформе, предусматривающей сокращение расходов в местных и центральных органах власти.