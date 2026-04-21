У МЗС Польщі пояснили, чому Макрон не зустрівся з президентом Навроцьким

У польському МЗС відреагували на критику з президентського палацу стосовно того, нібито уряд не дозволив провести зустріч Кароля Навроцького і президента Франції Емманюеля Макрона у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Президент Франції прибув до Гданська 20 квітня на польсько-французький міжурядовий саміт з нагоди Дня польсько-французької дружби.

У програмі саміту також була передбачена зустріч віч-на-віч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з президентом Франції. Однак те, що у Макрона не було запланованої зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, викликало обурення у канцелярії польського президента.

Заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький пояснив, що таким було рішення французького президентського палацу.

"Президент Макрон знає, хто в Польщі відповідає за зовнішню політику, європейську політику та оборонну політику. Все це стосувалося сьогоднішнього саміту в Гданську, і це результат того, що з польським урядом можна узгодити всі ці питання", – сказав він в ефірі Polsat News.

Він додав, що співробітники польського президента скаржаться, хоча у самого президента немає відповідних повноважень.

"У них це (скарги. – Ред.) в природі. Вони як правило скаржаться і намагаються узурпувати президентські прерогативи, яких він не має згідно з конституцією, тобто, наприклад, щодо ведення зовнішньої політики", – сказав представник уряду.

У розмові з Onet речник Навроцького Рефал Лешкевич відзначив, що президент Франції приїхав до Польщі на запрошення прем’єра Туска, а МЗС не надсилало запрошення президенту Каролю Навроцькому.

"Канцелярія президента повідомляла про бажання президента Кароля Навроцького зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Організатором візиту є уряд. Прем'єр-міністр Туск дуже хотів, щоб зустріч обох президентів не відбулася. Тому він наполягав на тому, щоб візит відбувся у Гданську, а не у Варшаві", – сказав речник президента Навроцького.

Макрон заявив, що у рамках його візиту дві країни підписали "важливі оборонні угоди".