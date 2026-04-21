В МИД Польши объяснили, почему Макрон не встретился с президентом Навроцким

В польском МИД отреагировали на критику со стороны президентского дворца по поводу того, что правительство якобы не разрешило провести встречу Кароля Навроцкого и президента Франции Эммануэля Макрона в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Президент Франции прибыл в Гданьск 20 апреля на польско-французский межправительственный саммит по случаю Дня польско-французской дружбы.

В программе саммита также была предусмотрена встреча тет-а-тет премьер-министра Польши Дональда Туска с президентом Франции. Однако то, что у Макрона не было запланированной встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, вызвало возмущение в канцелярии польского президента.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий пояснил, что таково было решение французского президентского дворца.

"Президент Макрон знает, кто в Польше отвечает за внешнюю политику, европейскую политику и оборонную политику. Все это касалось сегодняшнего саммита в Гданьске, и это результат того, что с польским правительством можно согласовать все эти вопросы", – сказал он в эфире Polsat News.

Он добавил, что сотрудники польского президента жалуются, хотя у самого президента нет соответствующих полномочий.

"У них это (жалобы. – Ред.) в природе. Они, как правило, жалуются и пытаются узурпировать президентские прерогативы, которых у него нет согласно конституции, то есть, например, в отношении ведения внешней политики", – сказал представитель правительства.

В беседе с Onet пресс-секретарь Навроцкого Рефал Лешкевич отметил, что президент Франции приехал в Польшу по приглашению премьера Туска, а МИД не направлял приглашение президенту Каролю Навроцкому.

"Канцелярия президента сообщала о желании президента Кароля Навроцкого встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Организатором визита является правительство. Премьер-министр Туск очень хотел, чтобы встреча обоих президентов не состоялась. Поэтому он настаивал на том, чтобы визит состоялся в Гданьске, а не в Варшаве", – сказал пресс-секретарь президента Навроцкого.

Макрон заявил, что в рамках его визита две страны подписали "важные оборонные соглашения".