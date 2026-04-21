У німецькій асоціації резервістів закликають підвищити граничний вік до 70 років

У німецькій асоціації резервістів закликають підвищити граничний вік резервістів до 70 років – через демографічні тенденції і те, що багато хто до цього віку ще може виконувати завдання.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Новий очільник німецької асоціації резервістів Бастіан Ернст закликав до підвищення граничного віку для резервістів з 65 до 70 років, щоб забезпечити кращу обороноздатність країни.

"Зараз люди довше залишаються у гарній фізичній формі. І нам не можна нехтувати цим ресурсом людей з цінним життєвим і професійним досвідом. Якщо ми зараз нарікаємо на нестачу молоді – то потрібно зважати і на тих, хто на іншому кінці вікової піраміди", – зазначає він.

Ернст наводить як аргумент і підвищення пенсійного віку.

За чинним законодавством, німецькі резервісти не зобов’язані виїздити на навчання – до них залучають лише на добровільній основі (з боку і резервіста, і його роботодавця).

Ернст вважає, що цей підхід слід змінити і що роботодавці взагалі не повинні мати права голосу у тому, чи поїде їхній співробітник на збори, якщо він бажає цього. "Але не потрібно застосовувати примусовий підхід до самих резервістів", – вважає він.

З таким закликом виступили і в Бундестазі.

Німеччина поставила за мету розширити чисельність армії до щонайменш 260 тисяч чинних військовослужбовців і 200 тисяч резервістів до 2035 року.

Поточна кількість резервістів точно не відома. Щонайменш 8-9 мільйонів громадян проходили службу у лавах Бундесверу і щонайменш 60 тисяч резервістів є "активними" та приписаними до війська. Членами німецької асоціації резервістів числяться приблизно 110 тисяч осіб.

Ернст зауважує, що у межах реформ, які почалися в армії, потрібно нарешті чітко з’ясувати чисельність резервістів.

Фінляндія нещодавно підвищила граничний вік резервістів до 65 років; також змінили правила виїзду на терміновий збір на випадок загрози війни – резервістам дозволяють приїздити із власною пристріляною зброєю, а також дронами.