Польща оштрафувала продавця елітних автомобілів за незаконний експорт до Росії

Польща оштрафувала місцеву компанію на 20 млн злотих ($5,5 млн), оскільки та порушила санкції ЄС, продаючи розкішні автомобілі до Росії.

Про це повідомили в уряді Польщі, пише "Європейська правда".

Компанія, якою керують громадяни Білорусі на південному сході Польщі, у 2022–2023 роках закуповувала автомобілі преміумкласу в Західній Європі, а потім експортувала їх до Росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Всього було виявлено 100 автомобілів таких виробників, як BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley, на суму понад 49 млн злотих, які були частиною незаконної торгівлі. Податкова служба KAS назвала її одним із "найбільших випадків такого роду" у Польщі.

"Зібрані докази вказують на те, що керівництво компанії діяло свідомо та навмисно брало участь в обході санкцій", – йдеться у повідомленні.

Варшава вже кілька місяців переслідує компанії, які порушують санкції ЄС проти Росії, оскільки різні галузі промисловості повідомляли владі про недобросовісну конкуренцію через ухилення від санкцій, зокрема щодо продажу добрив, деревини, предметів розкоші та тракторів.

Заборона на продаж до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро та автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро була частиною санкцій, які блок ввів проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

