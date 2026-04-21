Польша оштрафовала продавца элитных автомобилей за незаконный экспорт в Россию

Польша оштрафовала местную компанию на 20 млн злотых ($5,5 млн), поскольку та нарушила санкции ЕС, продавая роскошные автомобили в Россию.

Об этом сообщили в правительстве Польши, пишет "Европейская правда".

Компания, которой руководят граждане Беларуси на юго-востоке Польши, в 2022-2023 годах закупала автомобили премиум-класса в Западной Европе, а затем экспортировала их в Россию через Польшу, Литву и Беларусь.

Всего было обнаружено 100 автомобилей таких производителей, как BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley, на сумму более 49 млн злотых, которые были частью незаконной торговли. Налоговая служба KAS назвала ее одним из "крупнейших случаев такого рода" в Польше.

"Собранные доказательства указывают на то, что руководство компании действовало сознательно и намеренно участвовало в обходе санкций", – говорится в сообщении.

Варшава уже несколько месяцев преследует компании, которые нарушают санкции ЕС против России, поскольку различные отрасли промышленности сообщали властям о недобросовестной конкуренции из-за уклонения от санкций, в частности по продаже удобрений, древесины, предметов роскоши и тракторов.

Запрет на продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более 300 евро и автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро был частью санкций, которые блок ввел против России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в феврале Германия арестовала пять человек по подозрениям в оборонных закупках для России.

Бизнесмена из Гамбурга заподозрили во ввозе российских товаров в обход санкций.