В Германии заявляют, что у них нет проблем с авиационным топливом

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что поставки авиационного топлива в страну не находятся под угрозой, добавив, что правительство следит за ситуацией.

Как пишет "Европейская правда", ее заявление передает Reuters.

По словам министра, нефтеперерабатывающие заводы в стране адаптируются к росту спроса.

Заявление Райхе прозвучало на следующий день после заседания Совета по национальной безопасности, который созвал канцлер Германии Фридрих Мерц для обсуждения ситуации с энерго– и топливоснабжением страны.

Между тем в авиационной промышленности Германии заявляют, что главной проблемой остается цена на топливо.

"Сейчас у нас не столько проблема доступности, сколько огромная проблема цены. С начала конфликта на Ближнем Востоке цена выросла более чем вдвое, и это означает, что сейчас нам приходится вносить существенные коррективы в наши планы", – заявил генеральный директор Немецкой авиационной ассоциации (BDL) Йоахим Ланг.

Европейские авиакомпании и регуляторы предупреждают об отмене рейсов, приземлении самолетов и сбоях в летних путешествиях, если в ближайшее время не произойдет значительного облегчения проблемы с поставками авиационного топлива с Ближнего Востока, нарушенного войной в Иране.

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Впрочем, 20 апреля в Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.