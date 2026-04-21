Военные США в очередной раз перехватили танкер, находящийся под санкциями

Министерство обороны США сообщило, что американские военные перехватили судно M/T Tifani, которое находится под санкциями из-за перевозки иранской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что операция проходила в зоне ответственности INDOPACOM – Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Военные провели досмотр, перехват на море и досмотр на борту судна "без инцидентов". В Пентагоне подчеркнули, что подобные операции против судов, подпадающих под санкции, будут продолжаться.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 – Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

"Мы будем продолжать глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать суда, находящиеся под санкциями и оказывающие материальную поддержку Ирану, – где бы они ни действовали. Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями", – говорится в заявлении Министерства обороны США.

Судно M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны. 30 июля 2025 года Соединенные Штаты ввели санкции против танкера за перевозку иранской нефти.

В конце февраля военные Пентагона задержали в Индийском океане нефтяной танкер Bertha за нарушение санкций, введенных администрацией США.

Сообщалось, что 19 февраля США задержали судно Veronica III за нарушение санкций, введенных администрацией США.

9 февраля американские военные сообщили о задержании в Индийском океане судна Aquila II за нарушение санкционного режима Дональда Трампа.

Еще ряд танкеров, подпадающих под санкции, задержали в январе, в том числе и судно "теневого флота" РФ.