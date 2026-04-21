В Польше говорят, что нашли неизвестную братскую могилу в ходе поисков на Волыни

Польский Институт национальной памяти заявил, что во время поисковых работ в бывших селах Островки и Воля Островецкая в Волынской области найдены останки жертв Волынской трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Поисковые работы начались накануне на основании разрешений, выданных украинской стороной в декабре 2025 года.

Как сообщил Институт национальной памяти, в первый день поисковых работ, которые проводились в Островках и Воле Островецкой, были найдены останки жертв преступлений. ИНП сообщил, что была обнаружена неизвестная до сих пор братская могила.

"На территории бывшего хозяйства Стражица в Воле Островецкой, в месте, где украинские националисты в августе 1943 года совершили массовое убийство поляков, была обнаружена неизвестная до сих пор братская могила. Она расположена в нескольких метрах от мемориала, где в 1992 году были проведены эксгумационные работы", – сообщает ИНП.

Институт сообщает, что работы находятся на начальном этапе и сейчас заключаются в выявлении контуров объекта. На данный момент трудно оценить точный размер могилы. В то же время исследователи не сомневаются в том, что это массовое захоронение.

На основе источников ученые предварительно оценивают, что на территории двух населенных пунктов находится около 350 останков жертв, сообщил доктор Рафал Косьянский из ИНП. Работы будут продолжены, и после выяснения всех сведений об этом месте ИНП будет добиваться разрешения на проведение эксгумационных работ.

В конце 2025 года Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы в селах Островки и Воля Островецкая на Волыни, а также на продолжение исследований на территории бывшего села Пужники на Тернопольщине.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" заверил, что со стороны Украины не будет никаких препятствий для поисковых работ и эксгумаций жертв Волынской трагедии.