Качка розповів, коли Київ розраховує на перший транш з позики ЄС у 90 млрд євро

Україна розраховує на отримання першого траншу з позики Євросоюзу на 90 млрд євро якомога швидше і сподівається на те, що кошти надійдуть раніше терміну, який обговорюється зараз.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка в інтерв'ю Bloomberg.

Розблокування кредиту є життєво важливим, оскільки частина коштів буде використана для покриття критично важливих військових витрат, зазначив Качка.

Він додав, що Київ сподівається отримати кошти раніше, ніж було заплановано раніше, у червні, за підтримки країн-членів ЄС.

"Це буквально питання життя і смерті, тому нам потрібні ці гроші якомога швидше. Більш-менш реалістичний сценарій це червень, ми робимо все від нас залежне і сподіваємося на підтримку держав-членів, щоб отримати ці гроші раніше", – сказав Качка.

Нагадаємо, європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.

Президент Володимир Зеленський у вівторок заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом.

Цього ж дня писали, що у Європейській комісії очікують, що найближчим часом президент України оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.