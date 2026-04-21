Качка рассказал, когда Киев рассчитывает получить первый транш из кредита ЕС в размере 90 млрд евро

Украина рассчитывает получить первый транш из кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро как можно скорее и надеется, что средства поступят раньше срока, который обсуждается сейчас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью Bloomberg.

Разблокировка кредита является жизненно важной, поскольку часть средств будет использована для покрытия критически важных военных расходов, отметил Качка.

Он добавил, что Киев надеется получить средства раньше, чем планировалось ранее, в июне, при поддержке стран-членов ЕС.

"Это буквально вопрос жизни и смерти, поэтому нам нужны эти деньги как можно скорее. Более-менее реалистичный сценарий – это июнь, мы делаем все от нас зависящее и надеемся на поддержку государств-членов, чтобы получить эти деньги раньше", – сказал Качка.

Напомним, европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине первый транш из кредита ЕС на сумму 90 млрд евро в конце мая или в начале июня 2026 года.

Президент Владимир Зеленский во вторник заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом.

В этот же день писали, что в Европейской комиссии ожидают, что в ближайшее время президент Украины объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.