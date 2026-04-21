Винищувачі НАТО перехопили російські літаки над Балтійським морем

Винищувачі НАТО перехопили російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі над Балтійським морем під час чергового інциденту в повітряному просторі поблизу східного флангу Альянсу.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

За даними французького військового контингенту, що базується в Литві в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, у понеділок, 20 квітня, у повітря були підняті винищувачі кількох країн Альянсу.

До операції долучилися літаки зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Данії та Румунії, а також французькі Rafale.

Як зазначається, причиною стала поява російської авіагрупи, до складу якої входили два надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 та близько десяти винищувачів Су-30 і Су-35, що супроводжували стратегічні літаки.

Франція та Румунія 31 березня взяли на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії, місія здійснюється з литовської бази в Шяуляй.

Тоді ж Португалія розпочала патрулювання, яке здійснюється з бази Емарі в Естонії.

15 квітня румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.