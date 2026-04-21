Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Истребители НАТО перехватили российские стратегические бомбардировщики и истребители над Балтийским морем во время очередного инцидента в воздушном пространстве вблизи восточного фланга Альянса.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

По данным французского военного контингента, базирующегося в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, в понедельник, 20 апреля, в воздух были подняты истребители нескольких стран Альянса.

К операции присоединились самолеты из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии, а также французские Rafale.

Как отмечается, причиной стало появление российской авиагруппы, в состав которой входили два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и около десяти истребителей Су-30 и Су-35, сопровождавших стратегические самолеты.

Франция и Румыния 31 марта взяли на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии, миссия осуществляется с литовской базы в Шяуляй.

Тогда же Португалия начала патрулирование, которое осуществляется с базы Эмари в Эстонии.

15 апреля румынские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.