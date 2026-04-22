США ожидают, что Иран прекратит добычу нефти "в считанные дни"

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что уже "в считанные дни" блокада иранских портов Соединенными Штатами заставит Иран прекратить добычу нефти.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп четко заявил, что ВМС США будут продолжать блокаду иранских портов.

"За считанные дни хранилище на острове Харг будет заполнено, а слабые иранские нефтяные скважины будут закрыты. Ограничение морской торговли Ирана напрямую нацелено на основные источники доходов режима", – написал Бессент.

Он добавил, что Министерство финансов США будет продолжать оказывать максимальное давление, чтобы систематически ослаблять способность Тегерана генерировать и перемещать средства.

"Любое лицо или судно, способствующее этим потокам – через скрытую торговлю и финансы – рискует попасть под санкции США. Мы продолжаем замораживать средства, похищенные коррумпированным руководством, в интересах народа Ирана", – отметил Бессент.

Президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что продлевает перемирие с Ираном по просьбе Пакистана, однако блокада иранских портов также будет продолжаться.

На фоне этого решения вице-президент США Джей Ди Венс не вылетел в Исламабад, как ожидалось, во вторник, а остался в Вашингтоне.