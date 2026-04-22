Латвія бойкотуватиме відкриття Венеційської бієнале у разі участі Росії

Латвія планує бойкотувати відкриття цьогорічної Венеційської бієнале, якщо адміністрація не змінить рішення щодо першої за час повномасштабної війни участі Росії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття Венеційської бієнале 9 травня 2026 року у разі участі у виставці Росії.

У Мінкульті Латвії наголосили, що допуск Росію на цю велику європейську подію з фінансуванням з бюджету ЄС фактично легітимізує підсанкційну країну, яка веде загарбницьку війну. Також наголосили, що особи, які будуть представляти РФ, мають зв’язки з російськими держструктурами і підтримують офіційні наративи щодо війни.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі.

Адміністрація бієнале захищає своє рішення, наполягаючи, що виставка є "платформою для діалогу", де мистецтво "відокремлене від політики".

Участь Росії у 2026 році може стати першою за час повномасштабної війни проти України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас після засідання Ради із закордонних справ 21 квітня підтвердила, що Євросоюз може зупинити грантовий контракт з бієнале у разі остаточного рішення допустити росіян до участі.

"Поки Росія б’є по українських музеях, руйнує церкви і намагається знищити українську культуру, їй не можна дозволяти демонструвати на виставках власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале – це морально неправильно", – наголосила вона.

Нагадаємо, в середині березня у Єврокомісії оголосили, що призупинять грант на 2 млн євро, наданий Фонду Бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.