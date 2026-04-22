Латвия будет бойкотировать открытие Венецианской биеннале в случае участия России

Латвия планирует бойкотировать открытие нынешней Венецианской биеннале, если администрация не изменит решение о первом за время полномасштабной войны участии России.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Министр культуры Латвии Агнесе Лаце заявила, что будет бойкотировать открытие Венецианской биеннале 9 мая 2026 года в случае участия в выставке России.

В Минкульте Латвии отметили, что допуск России на это большое европейское событие с финансированием из бюджета ЕС фактически легитимизирует подсанкционную страну, которая ведет захватническую войну. Также отметили, что лица, которые будут представлять РФ, имеют связи с российскими госструктурами и поддерживают официальные нарративы о войне.

В целом более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию.

Администрация биеннале защищает свое решение, настаивая, что выставка является "платформой для диалога", где искусство "отделено от политики".

Участие России в 2026 году может стать первым за время полномасштабной войны против Украины.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас после заседания Совета по иностранным делам 21 апреля подтвердила, что Евросоюз может остановить грантовый контракт с биеннале в случае окончательного решения допустить россиян к участию.

"Пока Россия бьет по украинским музеям, разрушает церкви и пытается уничтожить украинскую культуру, ей нельзя позволять демонстрировать на выставках собственную. Возвращение России на Венецианскую биеннале – это морально неправильно", – подчеркнула она.

Напомним, в середине марта в Еврокомиссии объявили, что приостановят грант на 2 млн евро, предоставленный Фонду Биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.