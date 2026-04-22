Мелоні відповіла Соловйову, який у пропагандистській тираді обізвав її фашисткою і с*кою

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у відповідь на образи з боку російського пропагандиста Владіміра Соловйова заявила, що Італія не змінить свого курсу та продовжить рухатися ним з гордістю.

Про це, як пише "Європейська правда", Мелоні написала 21 квітня ввечері у соцмережі Х.

Глава уряду Італії заявила, що пропагандист режиму не може давати уроків ані послідовності, ані свободи.

"Ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних керівників, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, незважаючи на пропагандистів з усіх куточків світу", - заявила глава італійського уряду.

У вівторок МЗС Італії викликало російського посла в Римі після того, як Соловйов образив Мелоні у прямому ефірі, назвавши її "фашистською с*кою". Під час епізоду своєї програми "Повний контакт" пропагандист заявив, що "Мелоні – ганьба для людства" та що вона "зрадила Трампа".

Варто зазначити, в Італії на озері Комо у Соловйова є вілла, яку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались підпалити.

Раніше через заяви пропагандиста Соловйова посла РФ викликали до МЗС Вірменії.