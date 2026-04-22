Мелони ответила Соловьеву, обозвавшему ее в пропагандистской тираде фашисткой и с*кой

Мелони ответила Соловьеву, который в пропагандистской тираде обозвал ее фашисткой и с*кой

Премьер Италии Джорджа Мелони в ответ на оскорбления со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева заявила, что Италия не изменит своего курса и продолжит двигаться по нему с гордостью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мелони написала 21 апреля вечером в соцсети Х.

Глава правительства Италии заявила, что пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы.

"Эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких руководителей, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказов. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, несмотря на пропагандистов со всех уголков мира", – заявила глава итальянского правительства.

Во вторник МИД Италии вызвал российского посла в Риме после того, как Соловьев оскорбил Мелони в прямом эфире, назвав ее "фашистской с*кой". Во время эпизода своей программы "Полный контакт" пропагандист заявил, что "Мелони – позор для человечества" и что она "предала Трампа".

Стоит отметить, в Италии на озере Комо у Соловьева есть вилла, которую после начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались поджечь.

Ранее из-за заявлений пропагандиста Соловьева посла РФ вызвали в МИД Армении.