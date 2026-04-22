Reuters: Украина возобновит поставки через "Дружбу" в среду после обеда

Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня.

Об этом агентству Reuters стало известно от собственного источника, пишет "Европейская правда".

Официальный Киев стремится получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро, поэтому пойдет на этот шаг.

"Начало транспортировки нефти запланировано на завтра в обеденное время", – отметил источник во вторник, добавив, что венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией", – отметил собеседник агентства.

Венгерская компания MOL 22 апреля заявила, что получила уведомление Украины о готовности к возобновлению транзита нефти через трубопровод "Дружба".

Президент Владимир Зеленский вечером 21 апреля заявил, что связывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.

Финализация решения ЕС о выделении займа на 90 млрд евро для Украины ожидается 22 апреля.