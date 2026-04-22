"Глибока ворожість": Сибіга відреагував на образи Соловйова на адресу Мелоні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про солідарність з Італією після того, як російський пропагандист Владімір Соловйов виступив з образами на адресу італійської прем’єрки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав у соцмережі Х в публікації італійською мовою.

Глава МЗС підкреслив, що російська пропаганда вкотре "показала своє справжнє обличчя", позбавлене поваги до людської гідності та демократичних інститутів.

"Такі образливі та неприйнятні заяви є не лише особистими нападками, а й свідченням глибокої ворожості російського режиму до вільного світу та країн, які займають тверду й принципову позицію", – вважає Андрій Сибіга.

Він висловив повну підтримку рішучій реакції свого колеги Антоніо Таяні та солідарність з Італією.

"Ми глибоко цінуємо послідовну позицію Італії у підтримці України, її внесок у захист спільних європейських цінностей та міжнародного права, а також відповідальне лідерство прем’єр-міністра Джорджі Мелоні", – зауважив Сибіга.

У вівторок МЗС Італії викликало російського посла в Римі після того, як Соловйов образив Мелоні у прямому ефірі, назвавши її "фашистською с*кою". Під час епізоду своєї програми "Повний контакт" пропагандист заявив, що "Мелоні – ганьба для людства" та що вона "зрадила Трампа".

Мелоні у відповідь заявила, що Італія не змінить свого курсу та продовжить рухатися ним з гордістю.

Варто зазначити, в Італії на озері Комо у Соловйова є вілла, яку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались підпалити.