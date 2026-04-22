"Глубокая враждебность": Сибига отреагировал на оскорбления Соловьева в адрес Мелони

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о солидарности с Италией после того, как российский пропагандист Владимир Соловьев выступил с оскорблениями в адрес итальянского премьера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал в соцсети Х в публикации на итальянском языке.

Глава МИД подчеркнул, что российская пропаганда в очередной раз "показала свое истинное лицо", лишенное уважения к человеческому достоинству и демократическим институтам.

"Такие оскорбительные и неприемлемые заявления являются не только личными нападками, но и свидетельством глубокой враждебности российского режима к свободному миру и странам, которые занимают твердую и принципиальную позицию", – считает Андрей Сибига.

Он выразил полную поддержку решительной реакции своего коллеги Антонио Таяни и солидарность с Италией.

"Мы глубоко ценим последовательную позицию Италии в поддержке Украины, ее вклад в защиту общих европейских ценностей и международного права, а также ответственное лидерство премьер-министра Джорджи Мелони", – отметил Сибига.

Во вторник МИД Италии вызвал российского посла в Риме после того, как Соловьев оскорбил Мелони в прямом эфире, назвав ее "фашистской с*кой". Во время эпизода своей программы "Полный контакт" пропагандист заявил, что "Мелони – позор для человечества" и что она "предала Трампа".

Мелони в ответ заявила, что Италия не изменит своего курса и продолжит двигаться по нему с гордостью.

Стоит отметить, в Италии на озере Комо у Соловьева есть вилла, которую после начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались поджечь.