Times: Украина готова направить в Ормузский пролив свои минные тральщики из Британии

Четыре украинских минных тральщика, стоящих в порту Портсмута, могут войти в состав миссии под руководством Великобритании и Франции с целью восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом говорится в публикации британского издания The Times, сообщает "Европейская правда".

В среду украинские военно-морские офицеры примут участие в многонациональном военном саммите по планированию, который состоится в Постоянном объединенном штабе (PJHQ) на северо-западе Лондона.

Они заявят, что Украина готова отправить любой из кораблей, два из которых были приобретены в Британии для разминирования Черного моря после окончания российско-украинской войны, сообщил собеседник в украинских военных кругах.

Ожидается, что военные офицеры из более 30 стран примут участие в двухдневной встрече в Лондоне, чтобы детально обсудить, какие военные ресурсы можно отправить для защиты судов в Ормузском проливе

Киев хочет максимально помочь своим союзникам на Ближнем Востоке. Он опасается, что президент США Дональд Трамп может обернуться против Украины и заключить сделку с Россией, которую обвиняют в помощи Ирану.

Другие способы, которыми Украина могла бы помочь, включают отправку морских дронов или оборудования для противодействия дронам, чтобы помочь союзным странам защищать судоходство от иранских атак.

"Мы готовы предложить все. Есть четыре тральщика, все они находятся в Портсмуте. Они не могут отправиться в Украину, во-первых, потому что станут целью номер один, а во-вторых, из-за Конвенции Монтре", – отметил собеседник.

Конвенция Монтре – соглашение 1936 года, которое ограничивает проход военных судов через пролив Босфор в военное время. Действие этой конвенции означает, что бывшие Shoreham и Grimsby – два минных тральщика Королевского флота класса "Сандаун", переданные ВСУ в 2023 году, – остались в британских водах, поскольку не могут пройти в Черное море.

В долгосрочной перспективе Украина надеется, что они станут важным элементом обороны, выявляя и обезвреживая морские мины.

Тральщики "Мариуполь" и "Мелитополь" также находятся на базе в Портсмуте. Их передали Украине после службы во флотах Бельгии и Нидерландов. Корабли, ранее называвшиеся Narcis и Vlaardingen, проходят обучение в составе Королевского флота с украинским экипажем, ожидая окончания войны.

Shoreham с 2018 года выполнял трехлетнюю задачу на Ближнем Востоке, гарантируя безопасность морских путей. Этот корабль отвечал за обезвреживание мин, установленных в глубоких водах, поскольку его гидролокатор отсоединяется от корпуса и может опускаться.

17 апреля премьер Британии Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Владимир Зеленский 17 апреля присоединился через видеосвязь к встрече десятка государств, которые обсуждали нормализацию судоходства в Ормузском проливе.