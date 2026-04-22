СМИ: США внедрили украинские технологии борьбы с БпЛА на Ближнем Востоке

Американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии, стремясь остановить иранские атаки, которые привели к потерям самолетов и персонала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией.

По данным источников, украинские военные прибыли на американскую авиабазу в Саудовской Аравии для обучения военных США работе с программой Sky Map. Это платформа, которая широко используется украинскими военными для выявления угроз от БпЛА, в частности беспилотников типа "Шахед", разработанных Ираном, и осуществления контратак с помощью дронов-перехватчиков.

Поскольку дешевые дроны играют значительную роль в войне России в Украине, Пентагон увеличил инвестиции в технологии борьбы с БПЛА. В то же время использование украинских технологий на базе "Принц Султан", которая находится примерно в 640 километрах от Ирана и с начала войны подверглась волнам атак дронов и ракет, подчеркивает уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны США.

Эти сообщения появились после того, как президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп назвал помощь, которую оказывает Украина странам Ближнего Востока, "политическим пиаром" президента Владимира Зеленского.

Как писала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.