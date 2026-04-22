В Італії підтвердився "перевищений" дефіцит бюджету

Уточнені статистичні дані Італії за 2025 рік підтвердили дефіцит бюджету на рівні 3,1% ВВП, що означає, що країна і надалі залишиться під дисциплінарною процедурою ЄС за перевищення порогу у 3%.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу статистичне відомство ISTAT опублікувало дані, що у 2025 році дефіцит бюджету склав 3,1% ВВП – що підтвердило попередні оцінки.

Ця цифра вже нижча, ніж дефіцит обсягом 3,4% ВВП у 2024 році, але досі перевищує встановлений ЄС "прийнятний" поріг у 3%.

Відтак Італія цього року все ще підпадатиме під процедури ЄС, передбачені для країн-членів з дефіцитом бюджету, а уряд Джорджі Мелоні залишається обмеженим у можливих витратах за рік до планових виборів.

В уряді донедавна лунали сподівання, що уточнена статистика дозволить скоротити цифру до 3%.

За розміром держборгу відносно своєї економіки Італія – на другому місці у єврозоні після Греції.

За поточним прогнозом Міністерства фінансів, у 2026 році дефіцит бюджету Італії має скоротитися до 2,8%. Проте цю цифру, можливо, переглянуть з огляду на економічний ефект від подорожчання енергоносіїв внаслідок війни на Близькому Сході, що триває вже майже два місяці.

В італійському уряді закликають Брюссель призупинити чинні правила щодо бюджетної дисципліни, посилаючись на енергокризу.

Раніше в італійському уряді допустили погіршення прогнозу зростання ВВП через високі ціни на енергоресурси.



