В Италии подтвердился "превышенный" дефицит бюджета

Уточненные статистические данные Италии за 2025 год подтвердили дефицит бюджета на уровне 3,1% ВВП, что означает, что страна и в дальнейшем останется под дисциплинарной процедурой ЕС за превышение порога в 3%.

В среду статистическое ведомство ISTAT опубликовало данные, что в 2025 году дефицит бюджета составил 3,1% ВВП – что подтвердило предыдущие оценки.

Эта цифра уже ниже, чем дефицит объемом 3,4% ВВП в 2024 году, но до сих пор превышает установленный ЕС "приемлемый" порог в 3%.

Поэтому Италия в этом году все еще будет подпадать под процедуры ЕС, предусмотренные для стран-членов с дефицитом бюджета, а правительство Джорджи Мелони остается ограниченным в возможных расходах за год до плановых выборов.

В правительстве до недавнего времени звучали надежды, что уточненная статистика позволит сократить цифру до 3%.

По размеру госдолга относительно своей экономики Италия – на втором месте в еврозоне после Греции.

По текущему прогнозу Министерства финансов, в 2026 году дефицит бюджета Италии должен сократиться до 2,8%. Однако эту цифру, возможно, пересмотрят, учитывая экономический эффект от подорожания энергоносителей в результате войны на Ближнем Востоке, которая длится уже почти два месяца.

В итальянском правительстве призывают Брюссель приостановить действующие правила по бюджетной дисциплине, ссылаясь на энергокризис.

Ранее в итальянском правительстве допустили ухудшение прогноза роста ВВП из-за высоких цен на энергоресурсы.