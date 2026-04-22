Источники: в 20-й пакет санкций ЕС не вошел полный запрет на морские услуги танкерам из РФ

Новый, 20-й пакет санкций не будет включать в себя полный запрет на предоставление морских услуг российским судам, перевозящим сырую нефть и нефтепродукты, который планировался как один из самых мощных элементов пакета.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, ознакомленных с финальным содержанием 20-го пакета санкций, который сейчас находится в процессе утверждения по письменной процедуре.

Полный запрет предоставления морских услуг в Европейском Союзе российским судам, перевозящим нефть и нефтепродукты, как сообщили собеседники "ЕвроПравды", не вошел в 20-й пакет санкций против России, как предварительно планировалось.

Документ, который сейчас находится в процессе принятия по письменной процедуре, содержит заявление о том, что указанная инициатива в целом согласована и поддержана государствами-членами ЕС, но не будет реализована на практике, пока на запрет морских услуг для российских танкеров не согласятся все государства G7.

Зато в 20-м пакете планируется, в частности, запрет на ряд морских и финансовых услуг для танкеров и ледоколов, которые обеспечивают перевозку сжиженного природного газа из России.

Также запланировано, что российские морские компании не смогут пользоваться терминалами для сжиженного газа в Европе.

Кроме этого, россиянам будет запрещено покупать танкеры в ЕС – а европейским компаниям не позволят перепродавать танкеры российским.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС начал процесс принятия предоставления Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-го пакета санкций ЕС против России по письменной процедуре, которая продлится до 23 апреля.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились в среду, 22 апреля – это было предпосылкой снятия венгерского вето по кредиту и санкциям.

В Словакии также ожидают, что поставки российской нефти через отремонтированный Украиной нефтепровод "Дружба" возобновятся утром 23 апреля.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что ЕС может ввести полный запрет морских услуг всем судам, транспортирующим российскую нефть, даже если такой шаг не поддержат страны G7.