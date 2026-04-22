Фіцо заявив, що довіра між Україною і Словаччиною серйозно підірвана через "Дружбу"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не здивується, якщо нафтопровід "Дружба" припинить роботу через короткий час після схвалення позики ЄС для України.

Відеофрагмент свого виступу Фіцо розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Фіцо підкреслив, що уряд Словацької Республіки не погодився на позику для України і не бере в ній участі, як і Угорщина та Чеська Республіка.

Водночас він додав, що ця позика була затверджена в Європейському Союзі законним чином.

"Я припускаю, що може відбутися розблокування цієї позики за умови, що будуть зроблені всі кроки для відкриття нафтопроводу "Дружба". Також технічні служби повідомляють нам, що проводиться випробування трубопроводу під тиском, що вживаються певні підготовчі заходи", – зазначив Фіцо.

"Я не буду зараз припускати, що станеться, чи так буде, чи ні. Довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана, що стосується здатності виконувати обіцянки, які хтось дає", – додав він.

За словами Фіцо, за цих умов він не здивувався б, якби відбулося розблокування 90-мільярдної позики, а потім через якийсь короткий час знову відбулося б припинення поставок, якщо взагалі відбудеться відкриття нафтопроводу "Дружба".

Він наголосив, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" є надзвичайно важливими для регіону, в якому розташована Словацька Республіка.

"І, безсумнівно, це призвело б до заспокоєння ситуації, до стабілізації, але, перш за все, ми могли б у Словаччині почати говорити про кроки, які призвели б також до стабілізації тих цінових рівнів, які скрізь у світі йдуть вгору", – додав Фіцо.

Як відомо, у середу по обіді Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Започаткована процедура триватиме до 13:00 за Києвом 23 квітня.

Цей крок став можливим після того, як Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей