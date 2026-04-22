Фицо заявил, что доверие между Украиной и Словакией серьезно подорвано из-за "Дружбы"

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не удивится, если нефтепровод "Дружба" прекратит работу через короткое время после одобрения займа ЕС для Украины.

Видеофрагмент своего выступления Фицо разместил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Фицо подчеркнул, что правительство Словацкой Республики не согласилось на заем для Украины и не принимает в нем участия, как и Венгрия и Чешская Республика.

В то же время он добавил, что этот заем был утвержден в Европейском Союзе законным образом.

"Я предполагаю, что может произойти разблокирование этого займа при условии, что будут сделаны все шаги для открытия нефтепровода "Дружба". Также технические службы сообщают нам, что проводится испытание трубопровода под давлением, что принимаются определенные подготовительные меры", – отметил Фицо.

"Я не буду сейчас предполагать, что произойдет, будет так или нет. Доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано, что касается способности выполнять обещания, которые кто-то дает", – добавил он.

По словам Фицо, в этих условиях он не удивился бы, если бы произошло разблокирование 90-миллиардного займа, а потом через какое-то короткое время снова произошло бы прекращение поставок, если вообще состоится открытие нефтепровода "Дружба".

Он подчеркнул, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" чрезвычайно важны для региона, в котором расположена Словацкая Республика.

"И, несомненно, это привело бы к успокоению ситуации, к стабилизации, но, прежде всего, мы могли бы в Словакии начать говорить о шагах, которые привели бы также к стабилизации тех ценовых уровней, которые везде в мире идут вверх", – добавил Фицо.

Как известно, в среду после обеда Комитет постоянных представителей ЕС начал письменную процедуру одобрения кредита для Украины на 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций ЕС против России. Начатая процедура продлится до 13:00 по Киеву 23 апреля.

Этот шаг стал возможным после того, как Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России, отметив, что ожидает оперативного выполнения договоренностей