Греція спростовує заяви Ірану про захоплення судна

Міністерство морського транспорту Греції спростувало повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що контейнеровоз, пов’язаний із Грецією, який став об’єктом нападу Корпусу вартових ісламської революції, був захоплений і скеровується до Ірану, уточнивши, що судно залишається під повним контролем його капітана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Раніше іранське телебачення повідомило, що два судна – MSC Francesca та Epaminondas – перебувають під іранським арештом після нападів у цьому регіоні.

Судно Epaminondas, яке управляється компанією Maersk і зафрахтоване грецьким судновласником Джорджем Юрукосом з групи Technomar, потрапило під обстріл під час роботи поблизу іранських вод.

Судно, що ходить під ліберійським прапором, має екіпаж із 21 моряка, усі з яких є громадянами України та Філіппін.

Однак Міністерство морських справ та острівної політики заявило, що судно не було захоплене і залишається на місці біля іранського узбережжя під командуванням свого капітана.

За даними компанії з морської безпеки Diaplous, інцидент розпочався, коли патрульний катер іранської Революційної гвардії наблизився до судна без попереднього радіозв’язку та відкрив вогонь.

Напад спричинив незначні матеріальні збитки на містку, але про поранених не повідомлялося, і підтверджено, що всі члени екіпажу в безпеці.

Компанія Technomar повідомила, що атака сталася за 20 морських миль від узбережжя Оману, коли контейнеровоз перетинав Ормузьку протоку. За її словами, про постраждалих не повідомлялося, а компанія перебуває у постійному зв'язку з екіпажем.

За даними Міністерства судноплавства Греції, 11 суден під грецьким прапором наразі працюють у Перській затоці, лише два з них знаходяться за її межами, тоді як загалом у цьому регіоні працює 103 судна, що належать грецьким компаніям.

Президент США Дональд Трамп заявив 21 квітня, що продовжує перемир'я з Іраном на прохання Пакистану, однак блокада іранських портів також триватиме.

На тлі цього рішення віцепрезидент США Джей Ді Венс не вилетів до Ісламабада, як очікувалося, у вівторок, а залишився у Вашингтоні.