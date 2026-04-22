Греция опровергает заявления Ирана о захвате судна

Министерство морского транспорта Греции опровергло сообщения иранских государственных СМИ о том, что контейнеровоз, связанный с Грецией, который стал объектом нападения Корпуса стражей исламской революции, был захвачен и направляется в Иран, уточнив, что судно остается под полным контролем его капитана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ранее иранское телевидение сообщило, что два судна – MSC Francesca и Epaminondas – находятся под иранским арестом после нападений в этом регионе.

Судно Epaminondas, которое управляется компанией Maersk и зафрахтовано греческим судовладельцем Джорджем Юрукосом из группы Technomar, попало под обстрел во время работы вблизи иранских вод.

Судно, ходящее под либерийским флагом, имеет экипаж из 21 моряка, все из которых являются гражданами Украины и Филиппин.

Однако Министерство морских дел и островной политики заявило, что судно не было захвачено и остается на месте у иранского побережья под командованием своего капитана.

По данным компании по морской безопасности Diaplous, инцидент начался, когда патрульный катер иранской Революционной гвардии приблизился к судну без предварительной радиосвязи и открыл огонь.

Нападение привело к незначительным материальным убыткам на мостике, но о раненых не сообщалось, и подтверждено, что все члены экипажа в безопасности.

Компания Technomar сообщила, что атака произошла в 20 морских милях от побережья Омана, когда контейнеровоз пересекал Ормузский пролив. По ее словам, о пострадавших не сообщалось, а компания находится в постоянной связи с экипажем.

По данным Министерства судоходства Греции, 11 судов под греческим флагом в настоящее время работают в Персидском заливе, только два из них находятся за его пределами, тогда как в целом в этом регионе работает 103 судна, принадлежащих греческим компаниям.

Президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что продлевает перемирие с Ираном по просьбе Пакистана, однако блокада иранских портов также будет продолжаться.

На фоне этого решения вице-президент США Джей Ди Венс не вылетел в Исламабад, как ожидалось, во вторник, а остался в Вашингтоне.