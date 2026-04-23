Новий уряд Угорщини обіцяє відкрити архіви таємної поліції часів комуністичного режиму

Новий уряд Угорщини відкриє архіви таємної поліції часів комуністичного режиму, повідомив керівник апарату Петера Мадяра, партії-переможниці парламентських виборів 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Балінт Руфф, якого Мадяр у середу затвердив як свого кандидата на посаду керівника кабінету прем'єр-міністра, заявив новинному сайту Valasz Online, що відкриття архівів таємної поліції стане його "завданням номер один".

"Це завдання для істориків, але я зможу забезпечити, щоб наступний уряд створив для цього відповідні умови, тобто надав можливість проводити дослідження без політичного тиску", – сказав Руфф, юрист і політичний радник.

На відміну від Польщі чи Чехії, Угорщина ніколи офіційно не оприлюднювала імен колабораціоністів таємної поліції часів комунізму, хоча з роками деякі імена просочувалися в ЗМІ.

Особи можуть отримати доступ до своїх власних справ, але не до, наприклад, матеріалів про інших, включаючи колишніх інформаторів.

Установче засідання нового парламенту Угорщини відбудеться 9 травня, тоді Петер Мадяр стане прем’єр-міністром.

Радимо також статтю: Від "Дружби" до Орбана: як відбувається зміна влади в Угорщині та чого варто чекати Україні.