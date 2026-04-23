Новое правительство Венгрии обещает открыть архивы тайной полиции времен коммунистического режима

Новое правительство Венгрии откроет архивы тайной полиции времен коммунистического режима, сообщил руководитель аппарата Петера Мадяра, партии-победительницы парламентских выборов 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Балинт Руфф, которого Мадяр в среду утвердил в качестве своего кандидата на пост главы кабинета премьер-министра, заявил новостному сайту Valasz Online, что открытие архивов тайной полиции станет его "задачей номер один".

"Это задача для историков, но я смогу обеспечить, чтобы следующее правительство создало для этого соответствующие условия, то есть предоставило возможность проводить исследования без политического давления", – сказал Руфф, юрист и политический советник.

В отличие от Польши или Чехии, Венгрия никогда официально не обнародовала имена коллаборационистов тайной полиции времен коммунизма, хотя с годами некоторые имена просачивались в СМИ.

Лица могут получить доступ к своим собственным делам, но не к, например, материалам о других, включая бывших информаторов.

Учредительное заседание нового парламента Венгрии состоится 9 мая, тогда Петер Мадяр станет премьер-министром.

Рекомендуем также статью: От "Дружбы" до Орбана: как происходит смена власти в Венгрии и чего стоит ожидать Украине.