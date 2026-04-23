ЗМІ: США перехопили три нафтових танкери Ірану в Азії

Сполучені Штати перехопили щонайменш три нафтових танкери Ірану в Індійському океані.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За словами анонімних співрозмовників у безпекових колах і мореплавстві, військові США перехопили щонайменш три іранських танкери в районі берегів Індії, Шрі-Ланки та Малайзії, та переспрямували.

Нібито йдеться про судна Deep Sea, Dorena та менше Sevin. Усі три ходять під прапором Ірану.

Про перехоплення Dorena згадували в офіційному X Центрального командування США, зазначаючи, що його супроводжує американський есмінець після спроби проігнорувати морську блокаду.

Окрім того, американський флот можливо завернув також іранський танкер Derya – він не встиг вивантажитися в Індії до того, як сплинув термін винятку із санкцій.

У ніч на четвер Центральне командування США заявило, що всього за час блокади вони розвернули 31 судно з тих, які збиралися вийти з портів Ірану чи прямували туди, не вказуючи назв.

Іран днями також заявляв про ураження та перехоплення танкерів в районі Ормузької протоки. Греція спростувала заяви Ірану про захоплення пов’язаного з країною судна.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що не має термінів завершення війни з Іраном.