ЗМІ: США перехопили три нафтових танкери Ірану в Азії
Сполучені Штати перехопили щонайменш три нафтових танкери Ірану в Індійському океані.
Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
За словами анонімних співрозмовників у безпекових колах і мореплавстві, військові США перехопили щонайменш три іранських танкери в районі берегів Індії, Шрі-Ланки та Малайзії, та переспрямували.
Нібито йдеться про судна Deep Sea, Dorena та менше Sevin. Усі три ходять під прапором Ірану.
Про перехоплення Dorena згадували в офіційному X Центрального командування США, зазначаючи, що його супроводжує американський есмінець після спроби проігнорувати морську блокаду.
Окрім того, американський флот можливо завернув також іранський танкер Derya – він не встиг вивантажитися в Індії до того, як сплинув термін винятку із санкцій.
У ніч на четвер Центральне командування США заявило, що всього за час блокади вони розвернули 31 судно з тих, які збиралися вийти з портів Ірану чи прямували туди, не вказуючи назв.
Іран днями також заявляв про ураження та перехоплення танкерів в районі Ормузької протоки. Греція спростувала заяви Ірану про захоплення пов’язаного з країною судна.
Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що не має термінів завершення війни з Іраном.