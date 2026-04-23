СМИ: США перехватили три нефтяных танкера Ирана в Азии

Соединенные Штаты перехватили по меньшей мере три нефтяных танкера Ирана в Индийском океане.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам анонимных собеседников в кругах безопасности и мореплавании, военные США перехватили по меньшей мере три иранских танкера в районе берегов Индии, Шри-Ланки и Малайзии, и перенаправили.

Якобы речь идет о судах Deep Sea, Dorena и менее Sevin. Все три ходят под флагом Ирана.

О перехвате Dorena упоминали в официальном X Центрального командования США, отмечая, что его сопровождает американский эсминец после попытки проигнорировать морскую блокаду.

Кроме того, американский флот возможно завернул также иранский танкер Derya – он не успел выгрузиться в Индии до того, как истек срок исключения из санкций.

В ночь на четверг Центральное командование США заявило, что всего за время блокады они развернули 31 судно из тех, которые собирались выйти из портов Ирана или направлялись туда, не указывая названий.

Иран на днях также заявлял о поражении и перехвате танкеров в районе Ормузского пролива. Греция опровергла заявления Ирана о захвате связанного со страной судна.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не имеет сроков завершения войны с Ираном.