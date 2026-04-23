Швеція виділяє $1,3 млн на збереження культурної спадщини в Україні

Глава МЗС Андрій Сибіга подякував Швеції за рішення виділити $1,3 млн для збереження культурної спадщини в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що підтримка Швеції забезпечить захист і збереження об’єктів української культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України.

"Ми вдячні Швеції за підтримку України та виділення через ЮНЕСКО 1,3 млн доларів на 2026–2027 роки для збереження культурної спадщини в Україні, зокрема у Національному заповіднику "Хортиця", а також для зміцнення інституційної спроможності", – підкреслив глава МЗС.

Він додав, що захист культури означає збереження української ідентичності та стійкості, що є важливим для майбутнього України та всієї Європи.

У березні стало відомо, що Британія та ЄС виділять понад пів мільйона євро на Фонд культурної спадщини України.

