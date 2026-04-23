Швеция выделяет 1,3 млн долларов на сохранение культурного наследия в Украине

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил Швецию за решение выделить 1,3 млн долларов на сохранение культурного наследия в Украине.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что поддержка Швеции обеспечит защиту и сохранение объектов украинского культурного наследия, которым угрожает война России против Украины.

"Мы благодарны Швеции за поддержку Украины и выделение через ЮНЕСКО 1,3 млн долларов на 2026–2027 годы для сохранения культурного наследия в Украине, в частности в Национальном заповеднике "Хортица", а также для укрепления институционального потенциала", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что защита культуры означает сохранение украинской идентичности и устойчивости, что важно для будущего Украины и всей Европы.

В марте стало известно, что Великобритания и ЕС выделят более полумиллиона евро на Фонд культурного наследия Украины.

