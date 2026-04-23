Словакия начала получать российскую нефть по "Дружбе"

В четверг ранним утром возобновились поставки в Словакию российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены на протяжении почти трех месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, информирует словацкое издание Aktuality.

Сакова отметила, что нефть начала поступать в четверг в два часа ночи.

"Сейчас прием нефти происходит согласно согласованному плану", – отметила Сакова в своих соцсетях.

Согласно предварительной информации, украинская сторона должна была предоставить этот план словацкому перевозчику нефти "Транспетрол" еще в среду, 22 апреля.

22 апреля Венгрия подтвердила возобновление транзита российской нефти через "Дружбу".

Возобновление поставок нефти через "Дружбу" было условием Венгрии и Словакии для одобрения кредита Украине от ЕС на сумму 90 млрд евро. Письменная процедура одобрения началась 22 апреля и должна закончиться в четверг.

Эта же письменная процедура предусматривает одобрение 20-го пакета санкций ЕС против России, который из-за вето Венгрии и Словакии не удалось принять 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду приветствовал разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России, отметив, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.