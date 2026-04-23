Кіпр хоче плану дій ЄС, якщо котрусь із країн Євросоюзу атакують

Президент Кіпру, який головує в ЄС, заявив, що Євросоюз має підготувати план дій на випадок, якщо країна-член, що зазнає нападу, звернеться по допомогу до партнерів по блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав агентству АР.

Нікос Христодулідіс зазначив, що лідери ЄС, які зберуться на Кіпрі у четвер і в п’ятницю, обговорюватимуть питання "наповнення змістом" статті 42.7 договору ЄС, яка зобов’язує держави-члени надавати одне одному допомогу в кризові моменти.

"У нас є стаття 42.7, і ми не знаємо, що станеться, якщо якась країна-член активує цю статтю", – сказав він напередодні саміту ЄС – Близький Схід, який буде присвячений війні в Ірані та її наслідкам.

Це питання особливо актуальне для Христодулідіса, який минулого місяця звернувся по допомогу до інших країн ЄС, коли на початку війни на Близькому Сході безпілотник завдав удару по британській авіабазі на півдні Кіпру. Кіпрські офіційні особи заявили, що безпілотник був запущений з Лівану.

Греція, Франція, Іспанія, Нідерланди та Португалія відправили кораблі з антидроновими засобами для захисту острова.

ЗМІ раніше повідомляли, що європейські посадовці дедалі активніше обговорюють план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу.

Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.