Кипр хочет плана действий ЕС, если какую-то из стран Евросоюза атакуют

Президент председательствующего в ЕС Кипра заявил, что Евросоюз должен подготовить план действий на случай, если страна-член, подвергающаяся нападению, обратится за помощью к партнерам по блоку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал агентству АР.

Никос Христодулидис отметил, что лидеры ЕС, которые соберутся на Кипре в четверг и в пятницу, будут обсуждать вопрос "наполнения содержанием" статьи 42.7 договора ЕС, обязывающей государства-члены оказывать друг другу помощь в кризисные моменты.

"У нас есть статья 42.7, но мы не знаем, что произойдет, если какая-то из стран-членов активирует эту статью", – сказал он накануне саммита ЕС – Ближний Восток, который будет посвящен войне в Иране и ее последствиям.

Этот вопрос особенно актуален для Христодулидиса, который в прошлом месяце обратился за помощью к другим странам ЕС, когда в начале войны на Ближнем Востоке беспилотник нанес удар по британской авиабазе на юге Кипра. Кипрские официальные лица заявили, что беспилотник был запущен из Ливана.

Греция, Франция, Испания, Нидерланды и Португалия отправили корабли с противодроновыми средствами для защиты острова.

СМИ ранее сообщали, что европейские чиновники все активнее обсуждают план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса.

Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.