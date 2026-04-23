Як падіння Орбана вдарило по мережі "друзів РФ" на Балканах та чи змінить ситуацію уряд Мадяра

Перед новим прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром стоять непрості виклики. І вони не обмежуються ситуацією в Угорщині та її взаєминами з ЄС.

Окремою проблемною зоною стають Західні Балкани, де Мадяру доведеться розгрібати авгієві стайні у стосунках з Хорватією, Сербією, Боснією і Герцеговиною та Північною Македонією.

Про виклики, які постануть перед майбутнім прем'єром Угорщини, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Петеру Мадяру б'ють по Балканах. Чому відносини із сусідами стають викликом для Угорщини. Далі – стислий її виклад.

Політичні відносини на Балканах Будапешт вибудовував досить вибірково.

В їхній основі лежали особисті стосунки вже самого Віктора Орбана з лідерами деяких країн регіону, в першу чергу Боснії і Герцеговини, Сербії, Північної Македонії, іноді – Албанії та Чорногорії.

Випадково чи ні, але посилення зв'язків Орбана із Західними Балканами збіглося у часі зі зростанням інтересу до цих країн з боку російського диктатора. Це все відбувалося після 2010 року, коли Орбан вдруге очолив угорський уряд та розпочав свій "роман" з Путіним.

Саме тоді почалося формування своєрідного "клубу друзів Путіна" під керівництвом угорського прем'єра, до якого увійшли Александар Вучич, Мілорад Додік, колишній македонський прем'єр Нікола Груєвський; іноді до них приєднувалися лідери Чорногорії та навіть Словенії.

Ці політики за підтримки Орбана стали провідниками російських інтересів на Західних Балканах, намагалися блокувати євроінтеграцію держав регіону та їхній вступ до НАТО, ризиковано балансували між Євросоюзом, Росією, Китаєм та США. А "сербський мир" – так само як і російський, – став ледь не головним фактором дестабілізації в регіоні та загрозою миру.

Широка присутність Угорщини на Західних Балканах, побудована на особистих зв'язках Орбана, залишає чимало викликів для його наступника – Петера Мадяра.

Наприклад, відносини з Північною Македонією. В Угорщині переховується приятель Орбана Нікола Груєвський, який очолював уряд Північної Македонії з 2006 по 2016 рік, а у 2018 році отримав два роки ув'язнення.

Петер Мадяр вже заявив, що скасує прихисток для Груєвського. І від того, чи ризикне він видати втікача, залежить майбутнє відносин між країнами.

А Орбан фактично ігнорував центральний уряд у Боснії і Герцеговині, концентруючись на прямих відносинах з місцевим сепаратистом Мілорадом Додіком. Додік був лідером Республіки Сербської – ентитет у складі Боснії і Герцеговини.

Перед Мадяром стоїть задача відновлення добросусідських відносин з БіГ на міждержавному рівні.

І тут недостатньо лише припинити підтримувати проросійського сепаратиста. Бо навіть якщо забрати політику – лишається економіка. Наприклад, інвестиційні проєкти в галузі енергетики.

За останні п’ять років Республіка Сербська отримала від угорського банку ЕХІМ та приватних інвесторів 170 млн євро кредитів.

Чи захоче Мадяр змінити сірі схеми економічної співпраці? Чи зможе він це зробити, та ще й без втручання у внутрішні справи Боснії і Герцеговини?

Важливого міжнародного союзника втратив і президент Сербії Александар Вучич.

З майбутнім прем’єром Угорщини у Вучича початок відносин був ее дуже приємним.

Майбутній глава угорського уряду заявив, що він знає, хто був "хрещеним батьком" стосунків між Вучичем, Орбаном і Фіцо (натякаючи на Росію та Путіна). А ще він висловив сумнів у професійності сербського розслідування нібито спроби підірвати газогін до Угорщини – опозиція підозрює, що це був передвиборчий фейк.

І хоча президенту Сербії така критика не сподобалася, він висловив надію, що спільні проєкти будуть продовжені.

Мадяр готується до дій. Він оголосив, що новий угорський уряд перегляне всі інвестиційні проєкти, схвалені Орбаном (це стосується і залізниці Белград – Будапешт), та придбання російських акцій нафтопереробної компанії НИС. Мадяра турбує, що значна частина проєктів, підписаних попередньою владою, непрозорі та, імовірно, містять корупційну складову. Але не варто чекати, що ті, хто має з них фінансовий зиск, здадуться без бою.

