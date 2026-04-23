Как падение Орбана ударило по сети "друзей РФ" на Балканах и изменит ли ситуацию Мадьяр

Перед новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром стоят непростые вызовы. И они не ограничиваются ситуацией в Венгрии и её отношениями с ЕС.

Отдельной проблемной зоной становятся Западные Балканы, где Мадьяру придется разгребать авгиевы конюшни в отношениях с Хорватией, Сербией, Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией.

Далее – краткое изложение статьи.

Политические отношения на Балканах Будапешт выстраивал довольно избирательно.

В их основе лежали личные отношения самого Виктора Орбана с лидерами некоторых стран региона, в первую очередь Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, иногда – Албании и Черногории.

Случайно или нет, но укрепление связей Орбана с Западными Балканами совпало по времени с ростом интереса к этим странам со стороны российского диктатора. Все это происходило после 2010 года, когда Орбан во второй раз возглавил венгерское правительство и начал свой "роман" с Путиным.

Именно тогда началось формирование своеобразного "клуба друзей Путина" под руководством венгерского премьера, в который вошли Александр Вучич, Милорад Додик, бывший македонский премьер Никола Груевский; иногда к ним присоединялись лидеры Черногории и даже Словении.

Эти политики при поддержке Орбана стали проводниками российских интересов на Западных Балканах, пытались блокировать евроинтеграцию государств региона и их вступление в НАТО, рискованно балансировали между Евросоюзом, Россией, Китаем и США. А "сербский мир" – так же, как и российский, – стал едва ли не главным фактором дестабилизации в регионе и угрозой миру.

Широкое присутствие Венгрии на Западных Балканах, построенное на личных связях Орбана, оставляет немало вызовов для его преемника.

Например, отношения с Северной Македонией. В Венгрии скрывается приятель Орбана Никола Груевский, который возглавлял правительство Северной Македонии с 2006 по 2016 год, а в 2018 году получил два года тюремного заключения.

Петер Мадьяр уже заявил, что отменит убежище для Груевского. И от того, рискнет ли он выдать беглеца, зависит будущее отношений между странами.

А Орбан фактически игнорировал центральное правительство в Боснии и Герцеговине, сосредоточившись на прямых отношениях с местным сепаратистом Милорадом Додиком. Додик был лидером Республики Сербской – одного из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины.

Перед Мадьяром стоит задача восстановления добрососедских отношений с БиГ на межгосударственном уровне.

И здесь недостаточно просто прекратить поддерживать пророссийского сепаратиста. Ведь даже если убрать политику – остается экономика. Например, инвестиционные проекты в сфере энергетики.

За последние пять лет Республика Сербская получила от венгерского банка ЭХИМ и частных инвесторов 170 млн евро кредитов.

Захочет ли Мадьяр изменить серые схемы экономического сотрудничества? Сможет ли он это сделать, да еще и без вмешательства во внутренние дела Боснии и Герцеговины?

Важного международного союзника потерял и президент Сербии.

С будущим премьером Венгрии у Александара Вучича начало отношений было весьма приятным.

Будущий глава венгерского правительства заявил, что знает, кто был "крестным отцом" отношений между Вучичем, Орбаном и Фицо (намекая на Россию и Путина). А еще он выразил сомнение в профессионализме сербского расследования якобы попытки взорвать газопровод в Венгрию – оппозиция подозревает, что это был предвыборный фейк.

И хотя президенту Сербии такая критика не понравилась, он выразил надежду, что совместные проекты будут продолжены.

Мадьяр готовится к действиям. Он объявил, что новое венгерское правительство пересмотрит все инвестиционные проекты, одобренные Орбаном (это касается и железной дороги Белград – Будапешт), а также приобретение российских акций нефтеперерабатывающей компании НИС. Мадьяра беспокоит, что значительная часть проектов, подписанных предыдущей властью, непрозрачна и, вероятно, содержит коррупционную составляющую. Но не стоит ждать, что те, кто извлекает из них финансовую выгоду, сдадутся без боя.

