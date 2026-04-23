У Чехії стався смертельний інцидент на залізниці

На півдні Чехії на залізничному переїзді біля міста Веселі над Лужнічі під колесами поїзда загинув чоловік.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Як зазначено, чоловік вийшов на колію за мить до проїзду пасажирського поїзда і загинув внаслідок отриманих травм до прибуття рятувальних служб. У поїзді на той час не було нікого, крім екіпажу.

Поліція з’ясовує, чи чоловік вискочив перед поїздом через неуважність, чи надумав скоїти самогубство.

У зв’язку з інцидентом на залізничній гілці тимчасово зупинено рух.

Ще один схожий випадок у Чехії стався в іншому районі на початку квітня, а перед тим – у березні.

У Данії вранці 23 квітня зіткнулися два пасажирських поїзди. Постраждали близько двох десятків людей, четверо у важкому стані.