В Чехии произошел смертельный инцидент на железной дороге
На юге Чехии на железнодорожном переезде возле города Весели-над-Лужичи под колесами поезда погиб мужчина.
Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, мужчина вышел на путь за мгновение до проезда пассажирского поезда и скончался от полученных травм до прибытия спасательных служб. В поезде в тот момент никого не было, кроме экипажа.
Полиция выясняет, выскочил ли мужчина перед поездом из-за невнимательности или решил покончить с собой.
В связи с инцидентом на железнодорожной ветке временно приостановлено движение.
Еще одинподобный случай в Чехии произошел в другом районе в начале апреля, а до этого – в марте.
В Дании утром 23 апреля столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали около двух десятков человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.