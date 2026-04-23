Более 50% американцев считают, что политика Трампа скорее вредит экономике страны

Более половины американцев считают, что политика нынешней администрации президента Дональда Трампа скорее вредит экономике страны; ещё больше людей негативно оценивают экономическую ситуацию.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса по заказу FoxNews.

56% опрошенных американцев считают, что политика администрации Трампа вредит экономике страны, тогда как положительным ее влияние считают лишь 28%.

Среди республиканцев, впрочем, положительным влияние считают 57%, а среди радикальных трампистов MAGA – 70%. Однако без учета последней группы положительная оценка среди республиканцев несущественно выше, чем в общей выборке – 30%.

73% считают, что экономика страны в плохой ситуации, 70% имеют впечатление, что экономическая ситуация ухудшается – что на 15 процентных пунктов больше, чем год назад.

60% негативно оценивают свое финансовое положение. Наиболее болезненным называют рост цен на продукты, топливо, услуги здравоохранения, коммунальные услуги и аренду.

Цены на топливо называют проблемой 60%, что почти вдвое больше, чем в сентябре 2025 года.

Опрос в конце марта показал, что две трети американцев – за то, чтобы как можно быстрее сворачивать войну против Ирана.

Трамп на этой неделе заявил, что нет причин торопиться завершать войну с Ираном.