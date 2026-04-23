Італія планує направити чотири судна для розмінування Ормузької протоки

Італія готова розгорнути до чотирьох кораблів, включаючи два мінні тральники, в рамках міжнародної місії з очищення Ормузької протоки.

Про це, як пише "Європейська правда", начальник штабу Військово-морських сил Італії Джузеппе Берутті Берготто, передає газета Il Mattino.

Міжнародна коаліція з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку очолюють Велика Британія та Франція, розробляє плани оборонної місії після того, як в регіоні завершаться бойові дії.

Італія має намір долучитися до місії, розгорнувши два тральники, судно ескорту та логістичний корабель, повідомив начальник ВМС.

"Очевидно, що ми діємо не самі. Ми є частиною міжнародної коаліції, і інші країни також надішлють мінні тральники", – сказав він, додавши, що Велика Британія, Франція, Бельгія та Нідерланди також мають військові можливості з розмінування.

Берутті Берготто сказав, що італійські кораблі відпливуть з північно-західного порту Ла-Спеція та досягнуть району протоки приблизно за чотири тижні.

Наразі Італія має вісім тральників, що знаходяться на озброєнні.

Міністр оборони Гвідо Крозетто минулого тижня заявив, що уряд звернеться за схваленням парламенту, перш ніж дозволити участь Італії в місії в Ормузькій протоці.

Раніше Крозетто виступив за розширення військово-морської місії Європейського Союзу Aspides в Червоному морі, щоб вона включала Ормузьку протоку.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.