Италия планирует направить четыре судна для разминирования Ормузского пролива

Италия готова развернуть до четырех кораблей, включая два минных тральщика, в рамках международной миссии по очистке Ормузского пролива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", начальник штаба Военно-морских сил Италии Джузеппе Берутти Берготто, передает газета Il Mattino.

Международная коалиция по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, которую возглавляют Великобритания и Франция, разрабатывает планы оборонительной миссии после того, как в регионе завершатся боевые действия.

Италия намерена присоединиться к миссии, развернув два тральщика, судно эскорта и логистический корабль, сообщил начальник ВМС.

"Очевидно, что мы действуем не одни. Мы являемся частью международной коалиции, и другие страны также пришлют минные тральщики", – сказал он, добавив, что Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды также имеют военные возможности по разминированию.

Берутти Берготто сказал, что итальянские корабли отплывут из северо-западного порта Ла-Специя и достигнут района пролива примерно через четыре недели.

Сейчас Италия имеет восемь тральщиков, находящихся на вооружении.

Министр обороны Гвидо Крозетто на прошлой неделе заявил, что правительство обратится за одобрением парламента, прежде чем разрешить участие Италии в миссии в Ормузском проливе.

Ранее Крозетто выступил за расширение военно-морской миссии Европейского Союза Aspides в Красном море, чтобы она включала Ормузский пролив.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонительной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.