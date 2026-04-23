Стармер обеспокоен атаками иностранных прокси-сервисов на Великобританию

Премьер-министр Великобритании "все больше обеспокоен" атаками, осуществляемыми через иностранные прокси-серверы.

Об этом он заявил в четверг, 23 апреля, во время визита в синагогу "Kenton United", как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер выразил обеспокоенность тем, что такие страны, как Иран, используют прокси-серверы для осуществления атак в Великобритании.

"Я все больше обеспокоен тем, что ряд стран использует прокси-серверы для осуществления атак в этой стране", – подчеркнул он.

Как сообщалось, недавно в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

Также в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.

Кроме того, в столице Великобритании расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших на этой неделе.