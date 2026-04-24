Зеленский на саммите ЕС: к разблокированию переговорных кластеров нужно приступить уже в мае
Президент Владимир Зеленский в ходе выступления перед участниками заседания глав государств и правительств ЕС на Кипре заявил, что уже в мае следует приступить к разблокированию переговорных кластеров по вступлению Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента Украины.
Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина защищает не только себя, но и всю Европу и европейский образ жизни.
"Я считаю, что в результате как нашей защиты Европы, так и наших реформ Украина должна получить полноправное членство в Европейском Союзе. Спасибо всем, кто работает над ускорением этого процесса", – отметил Зеленский.
"Мы стремимся к такому же полноправному членству, какое имеет каждое государство Европейского Союза – от Кипра до Польши. Единственное, о чем мы просим, – это ускорение полноправного членства с четкой датой его начала", – подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, процедура ускоренного вступления Украины в Евросоюз позволит предотвратить попытки России ослабить Европу и блокировать украинскую евроинтеграцию.
Напомним, лидеры ЕС на Кипре 23 апреля обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы расширения блока и военной поддержки.
Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает Украине шанс ускорить путь в Европейский Союз.
Как сообщалось, в марте еврокомиссар Марта Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.