СМИ: НАТО планирует отказаться от использования самолетов США для разведки

НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов.

Об этом агентству DPA подтвердили источники в Альянсе, сообщает "Европейская правда".

Будущий парк самолетов системы воздушного предупреждения и управления (AWACS) НАТО будет состоять из самолетов канадской компании Bombardier, оснащенных системой разведки GlobalEye и системой раннего предупреждения, разработанной шведской компанией Saab. Это агентству подтвердили источники в НАТО после первоначальной публикации французского портала La Lettre.

Ожидается, что заказ будет включать до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 на сумму в несколько миллиардов долларов.

Представитель НАТО официально не опроверг и не подтвердил эту информацию. Ранее сообщалось, что окончательное решение ожидается на саммите НАТО в Анкаре в июле. За этот многомиллиардный проект отвечает Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

Изначально НАТО планировал заказать американские самолеты Boeing E-7A Wedgetail. Однако от этого плана отказались после того, как правительство США в прошлом году объявило о выходе из программы.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после запланированного вывода из эксплуатации разведывательных самолетов AWACS Берлин рассматривает возможность приобретения самолетов раннего предупреждения GlobalEye производства компании Saab. После выхода США ожидается, что Германия покроет большую часть расходов.

На сегодняшний день самолеты Boeing 707, некоторым из которых почти четыре десятилетия, служат основой для системы воздушного радиолокационного наблюдения НАТО. Сейчас эти самолеты используются преимущественно для мониторинга воздушного пространства в Восточной Европе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Трамп также заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.